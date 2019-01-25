Hortumda kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

Antalya Kemer'de oluşan hortum sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

EGE VE AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi derede 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına Jandarma'ya ait iki arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla başladı.

Çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur olay yerinden yönetiyor.



Sanayi esnafından Cevdet Başkan,yaptığı açıklamada, iş yerinde çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle hortumun ortaya çıktığını belirtti.

Hortumun büyüklüğünü görünce işletmenin içerisine saklandıklarını dile getiren Cevdet Başkan, şunları söyledi:

"İş yerinin ortasındaki kolona tutunarak hortumun geçmesini bekledik. Taşlar başımızın yanından kurşun gibi geçiyordu. O küçük kolon bizi korudu.

Yaşadığımız için mutluyuz. İş yerinde ve araçlarımızda zarar var. Kader Buse Acar, komşumuzun kızı. Görmediğimiz, yaşamadığımız bir çileyi yaşadık. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Kulaklarım hala çınlıyor. Kızımızı arama çalışmalarına biz de destek olacağız."

Arama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "Sekiz tane ilçe etkilenmiş gözüküyor. İncelemelerimizi tamamlayalım açıklamaya yapacağım" dedi.

Çalışmaları takip eden Buse'nin babası Ahmet Acar da olay anında kızıyla aynı araçta olan eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Acar, "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün imkanlarını bize verdi. Acı bir kayıp. Üzüntüm var" diye konuştu.

Buse Acar ile annesi Ayla Acar'ın bulunduğu araç hortum sırasında dereye sürüklenmişti. Anne Acar kurtulurken sulara kapılan Buse Acar kaybolmuştu.