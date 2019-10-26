'Göller Ekspresi' yeniden raylarda

Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan "Göller Ekspresi", Isparta ile İzmir arasında 10 yıl aradan sonra yeniden sefere başladı.

Ekspres ile Isparta-İzmir arası yolculuk ortalama 8.30 saat sürecek. 262 yolcu kapasiteli tren, her gün karşılıklı sefer yapacak. İşte Göller Ekspresi hakkında bilinmesi gereken her şey...

Göller Ekspresi'nin yenilenen hattında ilk seferi dolayısıyla Isparta Garı'nda tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

GÖLLER EKSPRESİ HAKKINDA

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

GÖLLER EKSPRESİ YOLCULUK SÜRESİ

Göller Ekspresi'nde ortalama seyahat süresi ortalama 8 saat 30 dakika. Isparta'daki hatta tren seferleri 10 yıl önce durdurulmuştu.

GÖLLER EKSPRESİ YOLCULUK GÜZERGAHI

Göller Ekspresi tren hattının güzergahı ise; tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Basmane > Gaziemir > Adnan Menderes Havalimanı > Torbalı > Tepeköy > Selçuk > Çamlık > Ortaklar > Germencik > İncirliova > Aydın > Köşk > Sultanhisar > Atça > Nazilli > Kuyucak > Horsunlu > Buharkent > Sarayköy > Goncalı > Denizli > Kaklık > Bozkurt > Çardak > Dazkırı > Dinar > Karakuyu > Keçiborlu > Gümüşgün > Burdur (Otobüs) > Bozanönü > Isparta

GÖLLER EKSPRESİ SEFER SAATLERİ

Hergün karşılıklı olarak hareket edecek Göller Ekspresi, Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek.

GÖLLER EKSPRESİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Göller Ekspresi'nin biletleri 2 hafta önceden satışa sunuluyor.

İzmir Basmane ile Isparta arasında Göller Ekspresi ile seyahatin fiyatı kişi başı 50 lira.

Isparta-İzmir hattındaki seferlerine 25 Ekim Cuma günü başlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesinin yanı sıra yanı sıra turizme de katkı sağlaması bekleniyor.

İlk sefer için düzenlenen tören alanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan trenle geldi. Yaklaşık 2 kilometre vatman koltuğunda oturan Bakan Turhan, Isparta Garı'nda vatandaşları trenin içinden asker selamıyla selamladı. Tren Isparta'da gül suyu ve güllerle karşılandı. Göller Ekspresi'ni görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, Ege'nin kalbi İzmir ve Güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi. Tarihin her döneminde Isparta'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Turhan, Isparta'nın kadim kültürünü koruduğunu söyledi. Turhan, "Gül kokulu şehrimiz Isparta, kültürü, ekonomisi ve turistik doğal güzellikleriyle ülkemizin gözde illerinden biridir. Güzellikleri, ülkemiz ve dünya ile buluşturmak, marka değerini artırmak için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Yeniden seferlere başlayacak Göller Ekspresi hattının ilk olarak 1996 yılında hizmete başladığını dile getiren Turhan, "Ancak bir hizmeti başlatmak yetmiyor, onu yaşatmak da önemli. O dönem bu hattı yaşatacak vizyon yoktu. Demiryolu hattına yarım asır boyunca tek bir çivi bile çakılmamıştı. 2008'de de bu hattımızın seferleri sona erdi. 1950 yılından sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu inşa edildi. Bizim iktidarımızda ise yılda 135 kilometre demiryolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatların yerini modern hatlar aldı. Yeni trenler aldık" diye konuştu.

PEKİN-LONDRA ARASINDA TREN SEFERLERİ

Şehirlerin yanı sıra kıtaları birbirine bağladıklarını kaydeden Bakan Turhan, Orta Asya devletlerinin demiryolu yöneticilerinin bir araya gelerek, Pekin'den Londra'ya giden demiryolunun mutabakatını imzaladığını söyledi. Turhan, 6 Kasım'da bu koridor üzerindeki yöneticilerle Çin'den kalkan treni Londra'ya uğurlayacaklarını söyledi. Göller Ekspresi'ni kullanacakların önceki yıllara göre aradaki farkı göreceklerini belirten Turhan, "Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasında yolcuların vazgeçilmezi olacak. Otobüs bileti bulamadığı için endişe ortadan kalkacak" dedi.

ESKİŞEHİR-ANTALYA HIZLI TREN MÜJDESİ

Isparta'ya ulaşım ve iletişim yatırımı için 2,5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Şehirlerarası yolları bölünmez yollara çevirdik. Yolların standardını yükselttik. Isparta'ya hızlı treni hedefliyoruz. 423 kilometre uzunluğunda Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar- Burdur- Isparta- Antalya hızlı tren hizmet projemizi gündeme aldık. Projenin sonuna yaklaşıyoruz. Finansman için çalışmalarına başladık. Projemiz hayata geçtiğinde Isparta'nın ekonomik değeri daha da artacak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Turhan, bu hattaki bilet fiyatlarının 50 lira olacağını açıkladı.