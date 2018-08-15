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Dolarları alev alev yaktılar

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Dolarları alev alev yaktılar
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Adana'da vatandaşlar, döviz kurlarındaki artışı protesto etmek için dolar yaktı. Tepki gösteren vatandaşlardan biri "Papaz Andrew Brunson'u imam yapacağız" dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta toplanan Adana Çevirme Radar Derneği üyeleri, döviz kurlarının artışını protesto etmek için temsili dolar yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak doları protesto eden dernek başkanı Fırat Çınar, "Döviz büroları doların alış ve satışını gerçekleştirmiyor. Mevcut hesaplarımızdaki dolarları bozdurup, yapılan çağrıya uyduk. Ancak tepkimizi göstermek için, temsili dolarları yakıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren Yaşar Orhan ise, "Bu krizi atlatacağız. Ev hapsi verilen Papaz Andrew Brunson'u, imam yapacağız" dedi.

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