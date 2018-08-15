Dolar bozana bedavalı kampanya

Türkiye’de bazı küçük esnaf, 100 dolar bozdurana bedava kebap, simit, çay veriyor kimisi de ücretsiz tıraş ediyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki dolarları altınları bozdurun" çağrısının ardından Türkiye’de bazı küçük esnaf "100 dolar bozdurana bedava simit" "100 dolar bozdurana bedava çay" gibi kampanyalarla seferberliğe destek oluyor.

Gaziantep'teki Çukur Mahallesi esnafı yükselen dolara tepki olarak harekete geçti. Esnaf 100 dolar ve üstünü bozduran vatandaşın ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Merkez Şahinbey İlçesi Çukur Mahallesi Muhtarı Aladdin Demir, “Ben bu yaşıma kadar asla dolar kullanmadım. Hayatımda hiç cebime dolar koymadım, oldum olası doları sevmem eğer Amerika bize dost ülke ise bize bunların neden yapıyor? Dost olmadığı çok net ortada bizler mahalle esnafı olarak 100 dolar bozdurup bizlere fişini getiren vatandaşlarımıza döneri, kebabı, tıraşı, çay ve suyu bedavaya veriyoruz. Muhtar olarak ben ve esnafım bundan sonra Amerikan ürünlerini kesinlikle almayacağız ”dedi.

Samsun’da 28 yıldır simitçilik yapan evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Durdu da dolar kurunda ki tüksek artış ve Türk lirasının değer kaybetmesi üzerine hükümete destek olmak için promosyon yaptı.

Kentin en işlek caddesinde ki kuyumcu ve döviz bürolarının çok olduğu bir yerde tezgahı bulanan Mustafa Durdu, simit arabasının camına üzerinde “100 dolar bozdurana simit bedava” yazdırdı.

Ankara'da bir inşaat firması dolar bozduran müteahhitlere bedava vinç hizmeti vermeye başladı. Firma, bin dolar ve üzeri para bozdurup dekontunu şirkete getiren müteahhitlere, 500 lira değerinde inşaat malzemelerini katlara ücretsiz olarak indirecek.

Adıyaman’da bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek vererek dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Kebap ustası Erkan Türkoğlu, Altınşehir Mahallesi’ndeki iş yerinde, dolar bozdurup makbuzunu getirene sınırsız yiyecek ve içecek ikram edecek.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde berber esnaflarından Hüsnü Güngör, döviz bozdurma kampanyasına destek verip dolar bozdurup makbuzunu gösterenlere bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

Malatya'da iş adamı Levent Enginol 100 dolar bozdurana 100 liralık hediye çeki vermeyi vaat etti. İş adamı Levent Enginol ‘Ülkeni bozdurma dolarını bozdur' sloganı çerçevesinde 100 dolar bozdurana 100 TL'lik hediye çeki vereceklerini ifade etti.

Malatya’da cep telefonu satan bir esnaf da dolar veya euro bozdurup fişini getirenlere cep telefonu aksesuarı hediye ediyor.

Batman'da bir güzellik merkezi döviz ve altın bozduran vatandaşlar için de kampanya başlattı. Döviz ve altın bozduranlar için ücretsiz cilt bakımı hizmeti veriyor.

Muş’ta esnaf, Erdoğan’ın çağrısına destek amacıyla döviz bozduran müşterilerinin araçlarını bedavaya yıkıyor, telefon için kırılmaz cam hediye ediyor.