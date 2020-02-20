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Çöp kamyonundan bebek çıktı

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Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasından bebek çıktı. Temizlik görevlilerince semt polikliniğine götürülen bebek ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

Çöp kamyonundan bebek çıktı

 

 İstanbul Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu.

Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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