banner237
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
26 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
17 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
13 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
57 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
87 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
24 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
119 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
banner82

Colorado'da çıkan rainbow taşı Erzurum'da da bulundu

banner27

Erzurum'da, sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı bulundu.

banner210
Colorado'da çıkan rainbow taşı Erzurum'da da bulundu
banner215

Erzurum'da, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği projeyle 68 çeşit maden ve değerli taş gün yüzüne çıkarıldı. 


Çıkarılan taşlar arasında dünyada sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı da var. 

Projeyi yürüten Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile merkez Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, 3 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Erzurum'un yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı. 

Erzurum'un siyah kehribarı olarak bilinen Oltu Taşı haricinda birbirinden değerli 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yediametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden envanteri oluşturuldu. Bulunan yeraltı zenginlikleri merkez Aziziye ilçesindeki Emel Çatal Lisesi'nde sergilendi.

Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gizemli taşların değerlendirilmesi amacıyla kısa sürede bölgede fabrika kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk de, yazın 3 ay gece-gündüz demeden otomobil veya yaya olarak yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek yeraltı zenginliklerini ortaya çıkardıklarını böyledi.

Oğuzhan Türk

Oğuzhan Türk

Oltu Taşı'ndan daha değerli olduğuna inandıkları 68 çeşit maden ve değeli taş belirlediklerini vurgulayan Türk, "Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyleki bunların içinde sadece ABD'nın Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan Gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ise taşların yanında organik boyanın hammadesini de bulduklarını ifade ederek, kısa sürede fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.