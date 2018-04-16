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Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

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Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı
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Korkunç olay, dün saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

 Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı.

FOTO: DHA

Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı.,

Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

FOTO: DHA

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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