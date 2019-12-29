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Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

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Antalya'da bir mağaza açılışında ilk 50 kişiye bedava paspas ve halı kampanyası izdihama neden oldu. İzdiham karşısında görevliler "Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı

Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

Kepez ilçesinde açılışı yapılacak olan bir halı mağazası, günler öncesinden halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini broşür ve camlara astığı ilanlarla duyurdu. “İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas” dağıtılacağını duyan vatandaşlar soğuk havaya rağmen mağaza önünde toplandı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar arasında bebekleri ile gelenler de oldu. Açılış saatine yaklaşıldıkça kalabalık daha da arttı.

Otomatik kapının açılmasıyla içeriye giren vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

Gönül Çapalı, sabah 07.00'dan beri sırada beklediğini belirterek, “Ama çok izdiham oldu. Böyle yerlerde yaralanma ölüm olmasın. Bir şeyler alabildim. Ama onları da elimden aldılar. İttiler ihtiyarım diye. Uzun süre bekledik” şeklinde konuştu.

“BU YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORDUK”

Mağaza sorumlusu Enes Satılmış ise bu kadar yoğunluğu beklemediklerine değinerek, “Fabrikadan halka direk satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra, 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu” dedi.

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