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Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki 'Hedef 2023 Türkiye' zirvesinde konuştu. "Ekonomimizi adım adım kurtaracağız" diyen ve enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını söyleyen Albayrak, yakın zamanda Meclis'e gelecek olan hal yasasıyla da komisyonculuğun tarihe karışacağını belirtti.

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki 'Hedef 2023 Türkiye' zirvesinde konuştu. 

Enflasyonla mücadele programına destek veren herkese teşekkür eden Albayrak, "Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından kasım ve aralıkta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz." dedi.

"Ülkemize yönelik yoğun ekonomik saldırı havası dağılamaya başladı" diyen Albayrak "Yatrıımcılaırn ekonomimize güveni her geçen gün artmaya başlıyor. Bu ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı büyük bir krize düşerdi. Ancak Türkiye çok güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci ortaya koydu. Dövizde aşağıya yönlü bir seyir kendini göstermeye başladı." şeklinde konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

- Dış ticaret rakamlarının ardından ekonomide dengelenmenin başladığına şahit olduk.

- İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58'lerden yüzde 88,4'e çıkarak çok güçlü bir dengelenmesinin sinyalini verdi.

- Enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktı.

- Çok daha küresel zorlukların beklendiği bir döneme hızla yaklaşırken, Türkiye çok güçlü bir altyapı ve değişim süreci yaşıyor. Bunun etkilerini 2019 ve 2020 yılında çok daha güçlü bir şekilde gereceğiz. Bu yaşadıklarımızın sonucu atılan adımların Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladığını göreceğiz. 

- Hal yasası Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli. 

- Bu süreci beklenilenin çok daha altında bir hasarla atlattık. Ağustos ayında yaşanan süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır... Bu süreçten nasıl çıkılacağını tribünden izleyenler, İtalya gerçeğine bakarak Avrupa'nın bu durumdan nasıl kurtulacağını kara kara düşünüyorlar. 

- Yaşanan süreçler bize dünyanın birinci gündeminin ekonomi olduğunu gösteriyor ve burada her ülkenin birinci önceliği kendi çıkarları. Burada ülkeler kendine özgü modellere uyguluyor. Biz de bunun için atılması gereken adımları devreye sokuyoruz. 

- Dünya 2020'lere, 2008'lerden miras olarak taşıdığı krizlere hızla ilerlerken, Türkiye olarak biz bu sürece nasıl hazırlandığımızı attığımız adımlarla göreceğiz. 2023 hedefi doğrultusunda bunları hep birlikte sağlayacağız. 

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