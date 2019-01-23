4 yaşındaki çocuğu serviste unutan 2 kişi serbest

Samsun'da anaokulu öğrencisinin serviste unutulmasıyla ilgili gözaltına alınan servis sürücüsü ve yardımcı personel, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir anaokulu öğrencisini servis minibüsünde unuttukları iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile yardımcı personel, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.



Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D.'yi (4), servis minibüsünde unuttukları iddia edilen sürücü Serbülent A. (56) ile araçta yardımcı personel olarak çalışan Melek K. (49) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?



Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D.'yi (4) anne Gülnür D'den 16 Ocak'ta öğle saatinde teslim alan servis aracı okula hareket etmiş, diğer öğrenciler minibüsten indirilirken R.D. araçta unutulmuştu.



Yaklaşık 5 saat araçta kalan R.D., servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edilmişti. Görevliler, servis aracıyla R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye götürüp özür dilemişti.



Aile, çocuklarını serviste unutanlar hakkında polise şikayete bulunmuştu.