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Yaz Kupası, Pazartesi başlayacak

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Yaz Kupası, Pazartesi başlayacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun (KKTF) düzenlediği 9-10 Yaş Yaz Kupası, 10 Eylül Pazartesi başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Cuma günü sona erecek olan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşecek. Turnuva 9 yaş kızlar, 9 yaş erkekler, 10 yaş kızlar ve 10 yaş erkekler olarak 4 kategoride yapılacak.

Turnuva için son kayıt tarihi 8 Eylül Cumartesi olurken, geri çekilme ve kura çekiminin ise 9 Eylül Pazar günü  gerçekleşeceği, kayıtların KKTF’nin e-mail adresinden yapılacağı belirtildi.

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