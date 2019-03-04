banner255
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
2 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
177 0
 
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
33 0
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
15 0
MTG takipte
MTG takipte
45 0
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
34 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
68 0
banner82

Teniste şampiyonlar belirlendi

banner27

banner262
Teniste şampiyonlar belirlendi

TTF LŞK Büyükler haftasonu turnuvası tamamlandı. Tek Büyük Kadınlar ve Tek Büyük Erkeklerden oluşan tenis turnuvasında final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Grup maçlarının ardından derece elde eden sporcular şöyle;

Kadınlar 3.grup finalisti - Özay Barutçu

Kadınlar 3.grup şampiyonu - Eliz Dilaver

Erkekler 3.grup finalisti - Berke Can Ekici

Erkekler 3.grup şampiyonu - Özgü Samioğlu

Kadınlar 2.grup finalisti - Ilgın Minel Yiğit

Kadınlar 2.grup şampiyonu - Ilgın İbiş

Erkekler 2.grup finalisti - Ata Hasanbaşoğlu

Erkekler 2.grup şampiyonu - Avni Avnioğlu

Kadınlar 1.grup finalisti - Özüm Kavran

Kadınlar 1. Grup şampiyonu - Çağla Teoman

Erkekler 1. Grup finalisti - Derin Samioğlu

Erkekler 1.grup şampiyonu - Başaran Şimşek

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.