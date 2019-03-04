Teniste şampiyonlar belirlendi

TTF LŞK Büyükler haftasonu turnuvası tamamlandı. Tek Büyük Kadınlar ve Tek Büyük Erkeklerden oluşan tenis turnuvasında final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Grup maçlarının ardından derece elde eden sporcular şöyle;
Kadınlar 3.grup finalisti - Özay Barutçu
Kadınlar 3.grup şampiyonu - Eliz Dilaver
Erkekler 3.grup finalisti - Berke Can Ekici
Erkekler 3.grup şampiyonu - Özgü Samioğlu
Kadınlar 2.grup finalisti - Ilgın Minel Yiğit
Kadınlar 2.grup şampiyonu - Ilgın İbiş
Erkekler 2.grup finalisti - Ata Hasanbaşoğlu
Erkekler 2.grup şampiyonu - Avni Avnioğlu
Kadınlar 1.grup finalisti - Özüm Kavran
Kadınlar 1. Grup şampiyonu - Çağla Teoman
Erkekler 1. Grup finalisti - Derin Samioğlu
Erkekler 1.grup şampiyonu - Başaran Şimşek