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Teniste çeyrek asır sonra bir ilk

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Çeyrek Asır (25 yıl) sonra bir ilke imza atarak teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenleyecek.

Teniste çeyrek asır sonra bir ilk
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Cumhurbaşkanlığı Kupası 2019, 28-29 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu Cumhurbaşkanlığı Kupasının düzenlenecek olması ile ilgili yaptığı açıklamada, " Birlikte yeniden, tenisi layık olduğu noktaya geri taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 19:00’da federasyon binasında Cumhurbaşkanlığı Kupası basın toplantısı gerçekleşecek. Düzenlenecek olan basın toplantısında, kupada mücadele edecek olan takımların takım listelerinin belirlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı Kupasının formatı açıklanacak

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