Teniste çeyrek asır sonra bir ilk

Cumhurbaşkanlığı Kupası 2019, 28-29 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tesislerinde gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu Cumhurbaşkanlığı Kupasının düzenlenecek olması ile ilgili yaptığı açıklamada, " Birlikte yeniden, tenisi layık olduğu noktaya geri taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 19:00’da federasyon binasında Cumhurbaşkanlığı Kupası basın toplantısı gerçekleşecek. Düzenlenecek olan basın toplantısında, kupada mücadele edecek olan takımların takım listelerinin belirlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı Kupasının formatı açıklanacak