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SAYTEV alt yapısı hız kazandı

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SAYTEV Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda başlattığı basketbol ve masa tenisi alt yapı eğitim çalışmalarını hızlandırdı

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SAYTEV alt yapısı hız kazandı
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

SAYTEV Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda başlattığı basketbol ve masa tenisi alt yapı eğitim çalışmalarını hızlandırdı.

SAYTEV, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okuluın salonunda okul aile birliği işbirliğinde minik sporcuların eğitildiği bir akademi olarak başladığı çalışmayı hızlandırdı. Geçtiğimiz gün okul salonunda antrenör Cengiz İleri yönetiminde çalıştırılan minik sporcuların teknik olarak ilerledikleri görüldü.

SAYTEV Spor Koordinatörü Zekai Soyadlı, çalışmalar hakkında yaptığı basın açıklamasında SAYTEV’in bir spor kulübü ve/veya derneği olmadığını belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: “SAYTEV bir vakıftır. Temel fikirleri doğrultusunda minik çocukların eğitiminde ve dernek veya ferdi sporcuları gerektiğinde finanse etmektedir.

Geçtiğimiz sezon masa tenisinde yurt içinde ve Türkiye’de KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetini, finanse ettik. Bu sezon KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği ile her türlü ilişkimiz kesilmiş bulunmaktadır. Ancak sponsörlük katkılarımızın devam edeceğini belirtmek istiyoruz.

Bu sezon ‘White Bank Lefkoşa Veteran Derneği’ne sponsör olacağız.Bu veteran derneği bir spor kulübü olacak ve burada yetişen sporcular müsabakalara katılacaklar.

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