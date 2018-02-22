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Olguner’in Bolu’da hedefi çifte şampiyonluk

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Olguner’in Bolu’da hedefi çifte şampiyonluk
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Masa Tenisi Veteran Milli sporcu ve şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner yılın 2. Türkiye Veteran Masa tenisi turnuvası için Perşembe günü Bolu'ya gitti.

Olguner Ocak ayında Ankara'da yapılan yılın ilk Veteran Turnuvası’nda 65 – 69 yaş grubunda Türkiye şampiyonu olmuştu. Bolu'da yapılacak turnuvada Türkiye'nin her yanından 180 Veteran masa tenisçi yarışacak. Olguner çiftlerde İstanbul'dan Ferit Atabey ile birlikte 60-64 yaş kategorisinde oynayacak.

Olguner hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, Bolu'dan ferdilerde ve çiftlerde şampiyonluğu kazanarak döneceğini vurguladı.

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