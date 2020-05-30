banner411
banner69
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
371 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
23 0
 
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
35 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
175 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
252 0
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
31 0
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
129 0
banner449

Nicosia Motors Tenis Ligi kaldığı yerden devam

banner27

Nicosia Motors Tenis Ligi kaldığı yerden devam

KKTF, kulüpler ile yaptığı toplantıda KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS Liginin önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi Müdürlüğü ile yapılacak toplantı sonucunda belirlenecek tarih ile lige kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Ligin 8. Haftasının tamamlanmasının ardından, Covid-19 pandemi süreci ile ara verilmek zorunda kalındı.Kaldığı yerden tekrar başlanması için KKTF ve kulüpler arasında gerçekleşen toplantı sonucunda devam karar alındı. Ligde 8. Hafta sonunda puan durumu şu şekilde;

TAKIMLAROYNADIĞI MAÇ SAYISIPUAN

1- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü             8                  15

2- Girne Amerikan Üniversitesi                              7                14

3- Lefkoşa Şehir Kulübü                                         7                 11

4- Doğu Akdeniz Üniversitesi                                8                  11

5- Gönyeli Tenis Kulübü                                         8                 10

6- Pakan Spor Kulübü Derneği                              8                   8

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.