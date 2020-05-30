Nicosia Motors Tenis Ligi kaldığı yerden devam

KKTF, kulüpler ile yaptığı toplantıda KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS Liginin önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi Müdürlüğü ile yapılacak toplantı sonucunda belirlenecek tarih ile lige kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Ligin 8. Haftasının tamamlanmasının ardından, Covid-19 pandemi süreci ile ara verilmek zorunda kalındı.Kaldığı yerden tekrar başlanması için KKTF ve kulüpler arasında gerçekleşen toplantı sonucunda devam karar alındı. Ligde 8. Hafta sonunda puan durumu şu şekilde;

TAKIMLAROYNADIĞI MAÇ SAYISIPUAN

1- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 8 15

2- Girne Amerikan Üniversitesi 7 14

3- Lefkoşa Şehir Kulübü 7 11

4- Doğu Akdeniz Üniversitesi 8 11

5- Gönyeli Tenis Kulübü 8 10

6- Pakan Spor Kulübü Derneği 8 8