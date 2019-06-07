 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
56 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
137 0
 
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
81 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
59 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
66 0
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
75 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
15 0
banner82

Nadal, Federer'e set vermedi

banner27

Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rafael Nadal, klasmanın 3. basamağındaki Roger Federer'i 3-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

banner262
Nadal, Federer'e set vermedi
banner267

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçında, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Nadal ile 2009 şampiyonu İsviçreli Federer karşılaştı.

Maç öncesi toprak kortta Federer'e karşı 13-2 üstünlüğü bulunan Nadal, 6. oyunda kırdığı servis sayesinde ilk seti 6-3 kazandı.

Nadal, Federer'in sık sık file önüne geldiği ve geri çizgiden daha agresif vuruşlar denediği için 29 basit hata yaptığı 2. seti 6-4 alarak 2-0 öne geçti.

Federer'in oyundan koptuğu 3. seti de 6-2 kazanan Nadal, 2 saat 25 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Nadal, grand slam turnuvalarında 13. kez karşılaştığı Federer'i 10. defa mağlup ederek Fransa Açık'taki 12. finaline yükseldi.

Roland Garros'daki 6. karşılaşmalarında da Federer'e geçit vermeyen Nadal, aralarındaki 39. maçta 24. galibiyetini aldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.