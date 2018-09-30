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LŞK Open Turnuvası tamamlandı

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LŞK Open Turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen LŞK Open Turnuvası final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı.

Turnuvada final maçlarının ardından kategorilerdeki sıralamalar şu şekilde oluştu;
KKTF BÜYÜK KADINLAR KLASMAN:
1- ŞENGÜL TİLKİ
2- AZRA YALKIÇ
3- ÖZAY BARUTÇU
4- ILGIN YİĞİT
KKTF BÜYÜK ERKEKLER KLASMAN:
1- FLORİN SORODOC
2- MUSTAFA ZORBA
3- AVNİ AVNİOĞLU
4- ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI
KKTF SENİOR KADINLAR 30+
1-ŞAFAK GÜZOĞLU
2-MERYEM BİRKAN
3-KADRİYE DEBRELİ
4-MİNE ALTAY
KKTF SENİOR KADINLAR 40+
1-ŞEVŞEN ÖZERCE
2-ÖZLEM BORANHAN
3-BETÜL GÖKAY
KKTF SENİOR ERKEKLER 35+
1-ORHAN ŞEVKET
2-ORHUN DOĞASAL
3-DİMİTRİ CEBOTARİ
4-ÇAĞAKAN KANSU
KKTF SENİOR ERKEKLER 45+
1-ORHUN DOĞASAL
2-MUSTAFA TAŞELİ
3-ORHAN ŞEVKET
4-ZAFER HIDIROĞLU
KKTF KADINLAR AÇIK:
1-KADRİYE DEBRELİ
2-LAİKA KARŞILI
3-ÖZLEM BORANHAN
4-ŞEVŞEN ÖZERCE
KKTF ERKEKLER AÇIK:
1-REMZİ HIDIROĞLU
2-ÜMİT ONAN
KKTF ÇİFT KADINLAR:
1-SUZAN PAKAN + ŞENGÜL TİLKİ
2-İZEM CİVİSİLLİ + NERGİS MENEMENCİ
3-ÖZAY BARUTCU + ŞAFAK GÜZOĞLU
4-KADRİYE DEBRELİ + AZRA YALKIÇ
KKTF SENİOR ÇİFT KADINLAR 40+:
1-İPEK CİVİSİLLİ + İPEK ÖZSEV
2-NİLAY CANGİL + ARZU SAMİOĞLU
3-ÖZLEM BORANHAN + SİNEM ERCANTAN
4-CANAN KARAGİL + ALİYE SALLAKOĞULLARI
KKTF SENİOR ÇİFT ERKEKLER 45+:
1-ÇAĞAKAN KANSU + TÜRKER TÜRKER
2-AHMET DUMAN + ATA ORGUN
3-BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU + REŞAT YÜKSEL
4-SÜLEYMAN ERİPEK + ÖMER MUMCU
KKTF KARIŞIK ÇİFTLER:
1-VİVİEN IORDACHE + FLORİN SORODOC
2-ŞENGÜL TİLKİ + MUSTAFA ZORBA
3-NERGİS MENEMENCİ + ORHAN AZİZOĞLU
4-İZEM CİVİSİLLİ + ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI


 

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