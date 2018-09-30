LŞK Open Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen LŞK Open Turnuvası final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı.
Turnuvada final maçlarının ardından kategorilerdeki sıralamalar şu şekilde oluştu;
KKTF BÜYÜK KADINLAR KLASMAN:
1- ŞENGÜL TİLKİ
2- AZRA YALKIÇ
3- ÖZAY BARUTÇU
4- ILGIN YİĞİT
KKTF BÜYÜK ERKEKLER KLASMAN:
1- FLORİN SORODOC
2- MUSTAFA ZORBA
3- AVNİ AVNİOĞLU
4- ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI
KKTF SENİOR KADINLAR 30+
1-ŞAFAK GÜZOĞLU
2-MERYEM BİRKAN
3-KADRİYE DEBRELİ
4-MİNE ALTAY
KKTF SENİOR KADINLAR 40+
1-ŞEVŞEN ÖZERCE
2-ÖZLEM BORANHAN
3-BETÜL GÖKAY
KKTF SENİOR ERKEKLER 35+
1-ORHAN ŞEVKET
2-ORHUN DOĞASAL
3-DİMİTRİ CEBOTARİ
4-ÇAĞAKAN KANSU
KKTF SENİOR ERKEKLER 45+
1-ORHUN DOĞASAL
2-MUSTAFA TAŞELİ
3-ORHAN ŞEVKET
4-ZAFER HIDIROĞLU
KKTF KADINLAR AÇIK:
1-KADRİYE DEBRELİ
2-LAİKA KARŞILI
3-ÖZLEM BORANHAN
4-ŞEVŞEN ÖZERCE
KKTF ERKEKLER AÇIK:
1-REMZİ HIDIROĞLU
2-ÜMİT ONAN
KKTF ÇİFT KADINLAR:
1-SUZAN PAKAN + ŞENGÜL TİLKİ
2-İZEM CİVİSİLLİ + NERGİS MENEMENCİ
3-ÖZAY BARUTCU + ŞAFAK GÜZOĞLU
4-KADRİYE DEBRELİ + AZRA YALKIÇ
KKTF SENİOR ÇİFT KADINLAR 40+:
1-İPEK CİVİSİLLİ + İPEK ÖZSEV
2-NİLAY CANGİL + ARZU SAMİOĞLU
3-ÖZLEM BORANHAN + SİNEM ERCANTAN
4-CANAN KARAGİL + ALİYE SALLAKOĞULLARI
KKTF SENİOR ÇİFT ERKEKLER 45+:
1-ÇAĞAKAN KANSU + TÜRKER TÜRKER
2-AHMET DUMAN + ATA ORGUN
3-BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU + REŞAT YÜKSEL
4-SÜLEYMAN ERİPEK + ÖMER MUMCU
KKTF KARIŞIK ÇİFTLER:
1-VİVİEN IORDACHE + FLORİN SORODOC
2-ŞENGÜL TİLKİ + MUSTAFA ZORBA
3-NERGİS MENEMENCİ + ORHAN AZİZOĞLU
4-İZEM CİVİSİLLİ + ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI