LAÜ masa tenisi takımı, Türkiye’de kayıpsız

2019-2020 DanyalÇiper sezonu Masa Tenisi Türkiye 1. Ligi 1. Etabında İstanbul BBSK ile karşılaşan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) takımımaçı 3-0 kazandı.

7 maçta, 7 galibiyet elde eden Lefke Avrupa Üniversitesi, 1. etabı yenilgisiz lider olarak bitirerek büyük bir başarı elde etti.