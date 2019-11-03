LAÜ masa tenisi takımı, Türkiye’de kayıpsız

2019-2020 DanyalÇiper sezonu Masa Tenisi Türkiye 1. Ligi 1. Etabında İstanbul BBSK ile karşılaşan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) takımımaçı 3-0 kazandı.
7 maçta, 7 galibiyet elde eden Lefke Avrupa Üniversitesi, 1. etabı yenilgisiz lider olarak bitirerek büyük bir başarı elde etti.
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