 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
33 0
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
21 0
 
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
126 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
289 0
23 0
30 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
122 0
banner82

Kortlarda Organza Cup heyecanı sürüyor

banner27

banner315
Kortlarda Organza Cup heyecanı sürüyor
banner267

Organza Cup – Sait Erkmen Anı Turnuvası Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen yaş gruplarının zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile devam ediyor. Organza Cup ta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLARRoundRobin

İLCEM SU MERTKAYA - TUANA SAYMAZ    1/4 0/4

ALMİRA AKŞAHİN - KAYLA KARAMESE4/0 4/0

9 YAŞ ERKEKLER RoundRobin

AREN TANTURA - CAFER TOSUNOGLU4/1 4/1

EREN YILMAZ - DERİN ŞEMSETTİN4/0 4/0

ÇINAR ELMALI - BARAN ADALIER    4/1 4/1

HASAN ARAS DUMAN - EMİR ASAF YÜKSEL4/2 5/4

RECEP YALOVALI - ARES TÜRCAN    5/3 4/2

ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN2/4 2/4

AREN TANTURA - CAFER TOSUNOGLU4/1 4/1

ASIM ARAS ASTAN - EMİR ASAF YÜKSEL4/1 4/1

RECEP YALOVALI - ÇINAR ELMALI3/5 1/4

ÇINAR ELMALI - BARAN ADALIER    4/1 4/1

10YAŞ KIZLAR RoundRobin

ZENAN KANSU - DENİZ SRI DHATRİ BODAPATİ4/0 4/2

GİRNE UMUT YEREBAKAN–ŞANEL MÜDÜROĞLU   4/0 4/0

ZENAN KANSU - ALMİRA AKŞAHİN4/0 4/0

ŞANEL MÜDÜROĞLU - ADA DURAN     5/4 4/5 10/7

10 YAŞ ERKEKLER RoundRobin

KAYA HALKSEVEN - DEMİR HALİLCİK4/1 4/0

ADA KİN - RÜZGAR VURAL4/2 4/0

EREN YILMAZ - RÜZGAR VURAL4/5 4/0 10/6

12 YAŞ KIZLAR

KAYRA YÜCEER -             SAHİL ECE YEREBAKAN           6/3 6/4

EKİN KARASU – TANSEL ŞIK      W.O.

12 YAŞ ERKEKLER

AREN BAYBARS - LEVENT ÖKEREN  6/0 6/1

BATUR EVRE - TOPRAK ALTUNTAŞ6/2 6/2

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - ARAS ÇELİK6/0 6/1

ENVER ADA GENÇEL - TOPRAK BERKOL    0/6 2/6

14 YAŞ KIZLAR

SEVİM AKBAŞ -  TANSEL ŞIK    W.O.

ELÇİN ÖZBİLEN - KAYRA YÜCEER6/4 6/1

14 YAŞ ERKEKLER

MEHMET CAN - AREN BAYBARS1/6 3/6

YÜCEL ARHAN ONURLU - DORUK EKREM VAROĞLU0/6 0/6

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.