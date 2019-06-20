Kortlarda Organza Cup heyecanı sürüyor

Organza Cup – Sait Erkmen Anı Turnuvası Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen yaş gruplarının zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile devam ediyor. Organza Cup ta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLARRoundRobin
İLCEM SU MERTKAYA - TUANA SAYMAZ 1/4 0/4
ALMİRA AKŞAHİN - KAYLA KARAMESE4/0 4/0
9 YAŞ ERKEKLER RoundRobin
AREN TANTURA - CAFER TOSUNOGLU4/1 4/1
EREN YILMAZ - DERİN ŞEMSETTİN4/0 4/0
ÇINAR ELMALI - BARAN ADALIER 4/1 4/1
HASAN ARAS DUMAN - EMİR ASAF YÜKSEL4/2 5/4
RECEP YALOVALI - ARES TÜRCAN 5/3 4/2
ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN2/4 2/4
AREN TANTURA - CAFER TOSUNOGLU4/1 4/1
ASIM ARAS ASTAN - EMİR ASAF YÜKSEL4/1 4/1
RECEP YALOVALI - ÇINAR ELMALI3/5 1/4
ÇINAR ELMALI - BARAN ADALIER 4/1 4/1
10YAŞ KIZLAR RoundRobin
ZENAN KANSU - DENİZ SRI DHATRİ BODAPATİ4/0 4/2
GİRNE UMUT YEREBAKAN–ŞANEL MÜDÜROĞLU 4/0 4/0
ZENAN KANSU - ALMİRA AKŞAHİN4/0 4/0
ŞANEL MÜDÜROĞLU - ADA DURAN 5/4 4/5 10/7
10 YAŞ ERKEKLER RoundRobin
KAYA HALKSEVEN - DEMİR HALİLCİK4/1 4/0
ADA KİN - RÜZGAR VURAL4/2 4/0
EREN YILMAZ - RÜZGAR VURAL4/5 4/0 10/6
12 YAŞ KIZLAR
KAYRA YÜCEER - SAHİL ECE YEREBAKAN 6/3 6/4
EKİN KARASU – TANSEL ŞIK W.O.
12 YAŞ ERKEKLER
AREN BAYBARS - LEVENT ÖKEREN 6/0 6/1
BATUR EVRE - TOPRAK ALTUNTAŞ6/2 6/2
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - ARAS ÇELİK6/0 6/1
ENVER ADA GENÇEL - TOPRAK BERKOL 0/6 2/6
14 YAŞ KIZLAR
SEVİM AKBAŞ - TANSEL ŞIK W.O.
ELÇİN ÖZBİLEN - KAYRA YÜCEER6/4 6/1
14 YAŞ ERKEKLER
MEHMET CAN - AREN BAYBARS1/6 3/6
YÜCEL ARHAN ONURLU - DORUK EKREM VAROĞLU0/6 0/6