Karşıyakalılar birinciliğe raket salladılar

Masa Tenisinde ferdi minikler turnuvası geçtiğimiz Cumartesi sabahı, saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi. Turnuvada Karşıyaka sporcuları, Arda Alat ve Nihal Zorlu birinci oldular.

Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonlar ve dereceye giren sporcular şöyle;