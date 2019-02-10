Karşıyakalılar birinciliğe raket salladılar

Masa Tenisinde ferdi minikler turnuvası geçtiğimiz Cumartesi sabahı, saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi. Turnuvada Karşıyaka sporcuları, Arda Alat ve Nihal Zorlu birinci oldular.
Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonlar ve dereceye giren sporcular şöyle;
Minik Erkekler;
1.Arda Alat (Karşıyaka)
2.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)
3.Onur Yücel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)
3.Ali İleri (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)
1.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
2.İlke Yücel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)
3.Yaren Yıldırım (Karşıyaka)
3.Asya Akal (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)