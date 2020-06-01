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ITTF’ten Lefkoşa Veteranlarına Korona tedbirleri

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ITTF’ten Lefkoşa Veteranlarına Korona tedbirleri

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri  Derneği’ne gönderdiği mail ile korona virüse karşı uyulması gereken tedbirleri bildirdi.

ITTF Genel Sekreteri RaulCalin imzasıyla Fadıl Olguner’e gelen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Dünya çapında bir salgınla karşı karşıya bulunmaktayız.Bu nedenle tüm ITTF müsabakaları iptal edilmişti.Şimdi faaliyetlerin başlamasına ilişikte gönderilen tedbirleri alarak başlanmasını rica eder,zaman zaman sizlere bu konuda alınacak kararlarımızı göndereceğimizi belirtiriz.”.

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