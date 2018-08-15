“Turkcell’de staj sonrası iş imkanıda sağlıyoruz”

Turkcell’le Gelecek Senin Yaz Stajı Programı kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya geçirme, iş yaşamında deneyim kazanma ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıma imkanı yaşarken aynı zamanda iş imkanına da sahip olabiliyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, hem üniversitede okurken öğrencilerin deneyim kazanması hem de mezuniyetleri sonrasında profesyonel hayata bir adım önde ve bilinçli başlaması için gerçekleştirdiği yaz stajı programı birbirinden renkli içeriklerle devam ediyor.

Temmuz ayındaoryantasyon eğitimi ile başlayan yaz stajı programı kapsamında öğrenciler, farklı bölümlerde aynı Turkcell’de çalışıyormuş gibi teorik bilgilerini uygulamaya geçirme, iş yaşamında deneyim kazanma ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıma imkanına sahip oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcellİş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal’ın verdiği bilgiye göre öğrenciler bu staj programı kapsamında, teknikten pazarlamaya, satıştan müşteri deneyimine kadar birbirinden farklı birçok bölümde hem tecrübe sahibi oluyor, hem de tıpkı şirket çalışanları gibi kurumsal iş ortamını deneyimleyerek Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan uygulamalara dahil oluyorlar.Topal’ın verdiği bilgiye göre19 stajyer, iş dünyasını deneyimlemeleri amacıyla düzenlenen staj programı boyunca kendi bilgilerini de kattığı bireysel ve ortak birçok projede de çalışma imkanına sahip oluyor. Stajyerler ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışanlarına sunduğu eğitim olanaklarındanda yararlanabiliyor.

Burcu Topal: “Yollarına ışık tutmayı amaçlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, stajyerlerin iş bulma sürecinde hayatlarını kolaylaştıracak sınıf içi “Mülakat Teknikleri Eğitimi”nin yanı sıra dijital eğitimlerle stajyerlerin kariyer yollarına ışık tutmayı amaçladıklarını belirtti. Topal, stajyerlerin staj programı süresince Turkcell Dijital Akademi üzerinden online (çevrimiçi) olarak “Hepimiz Acayibiz”, “Telekom Sektörünün Geleceği ve İnovasyon”, “Bir Başarı Hikayesi: Webrazzi”, “Toplantı Yönetimi” gibi birçok eğitimaldıklarını ve bu eğitimlerle öğrencilerin bakış açılarını geliştirmelerine katkı koyma hedefinde olduklarını söyledi.

Topal sözlerini şöyle tamamladı: “Her yıl 2 ay boyunca düzenlediğimiz ‘Turkcell’le Gelecek Senin Yaz Stajı Programı’mızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Stajyerlerimiz bu güzel deneyimi yaşarken bizlerle yeni fikirler paylaşıp görüşleriyle ailemize katkıda bulunuyorlar. Bizler de onlara elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktarıp iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanında staj programına katılan arkadaşların mezun olduktan sonra Turkcell’de çalışabilmeleri için de bir imkan tanımış oluyoruz. Bugün şirketimizde bu program sonrasında Kuzey Kıbrıs Turkcell çatısı altında çalışan birçok uzmanımız, hatta yöneticimiz mevcut. Bundan da ayrıca büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.”

Stajyerler neler söyledi:

Cahide Umut:“Kariyer başlangıcı anlamında benim için çok güzel bir deneyim oluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’deki staj sürecim içinbir ailenin parçası gibi hissettiğimi hatırlayabileceğim bir süreç diyebilirim.”

Hasan Erbilen:“Staj programının bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Kurumsal bir çalışma ortamını deneyimlemek ve ilerideki iş hayatımda bana çok yardımcı olacağını düşündüğüm tecrübeler kazanmak beni mutlu ediyor.”

Ezgi Esra Akdağ:“Kurumsal bir şirketin bu denli aile ortamına sahip olabileceğini düşünmemiştim. Edindiğim tecrübeler için fazlasıyla minnettarım. Birlikte çalışmak bana gurur veriyor. Dilerim ki Turkcell ailesi ile yollarımız bir kez daha kesişir.”

Sude Cicu:“İlk staj deneyimimi Kuzey Kıbrıs Turkcell’de yaşadığım için çok şanslı hissediyorum. Güzel arkadaşlıklar edindiğim bu aile ortamında bulunmaktan çok mutluyum.”

Buğra Siperoğlu:“Başvuru yaptığım dakikadan itibaren her departmandan insanlarla görüşerek onlardan birşeyler öğrenmeye çalışıyorum. Herkes her konuda son derece yardımcı oluyor. İyi ki başvuru yapmışım ve iyi ki seçilerek Turkcell’de staj yapma imkanına sahip olmuşum diyorum.”

Göktürk Furkan Günay:“Staj süreci boyunca kurumsal ve köklü bir firmada çalışmanın ne demek olduğunu belirgin bir şekilde hissettim. Bu süreç kişisel gelişimim açısından bana önemli katkılar sağlarken aynı zamanda çok keyifli zaman geçirmeme vesile oldu.”

Elvin Yalçınkaya:“Kendimi geliştirmemin yanı sıra yeniden tanımama da yardımcı olan çok özel bir süreç. Herkese emekleri ve yardımları için çok teşekkür ederim.”

Gizem Ünal:“Staj programının bir parçası olmak gelecekteki kariyer hedeflerimde önemli bir başlangıç oldu. Bana kattığı değerler için Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkürler.”

Tuğba Ar:“Turkcell ailesine bana kattıkları her bir bilgi ve tecrübe için teşekkür ediyorum. Daha da güzel günler geçirmek dileğiyle.”