Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?

Kaçımız cep telefonumuzu tuvalete düşürme ihtimali karşısında ürpermedik ki? Hijyen konusunda yaratacağı sorunlar bir yana, tüm rehberin, fotoğrafların videoların gitmesi ve hatta bazı durumlarda dünyayla iletişimin kopmasının düşüncesi bile korkunç.

Ama bu durum her şeyin sonu değil. Telefonunuz bir şekilde ıslanırsa, aşağıdaki adımları izleyerek hayatınızı kurtarabilirsiniz.

Uzmanlar suyun cep telefonunuzun bir numaralı düşmanı olduğunu söylüyor. Birçoğu telefonunuz ıslanırsa artık oan elveda demeniz gerektiğini bir daha asla kuru günlerdeki gibi mükemmel olmayacağını söylüyor. Ama ıslanmış telefonunuzun ömrünü ne kadar uzatsanız kâr.

Bir gerçeği kabul edelim. Eğer telefonunuzu su dolu bir küvete düşürürseniz daha önce çalıştığı şekilde çalışabilmesi çok küçük bir ihtimal. Çalışsa bile içindeki nem ömrünü kısaltacak.

Eğer gündelik yaşamınızda telefonunuzun suya düşürme riskinin büyük olduğunu düşünüyorsanız, telefonunuzu koruyucu bir plastik torbada taşımak ya da Liquipel isimli ve sürdüğünüzde telefonunuzun yüzeyini su geçirmez hale getiren bir krem gibi önlemler alabilirsiniz.

Ama eğer bu önlemleri almadıysanız işte size ıslanmış bir telefonu hayata döndürmek için bazı pratik önlemler. Her ne kadar işe yarama ihtimali telefonlara göre daha düşük olsa da, uzmanlar bu çareleri ıslanmış tabletler için de öneriyor.

BİRİNCİ AŞAMA

1. Telefonu sudan çıkarın: Evet içgüdüleriniz size ne söylüyorsa onu yapın. Telefonunuzu sudan çıkarın ve elinizde ne varsa, kağıt havlu, masa örtüsü, banyo havlusu ya da tişörtünüz.

2. Telefonunuzu açmayın: Hemen ardından gelen içgüdünüze karşı koyun ve telefonunuzu açmayın. Eğer telefonunuz suyla temas ettiğinde kapandıysa yapacağınız en kötü şey onu yeniden açmak olacaktır. Telefonu açma denemesi kısa devreye sebep olabilir ve telefonunuzun sonsuza kadar bozulmasına sebep olabilir. Açmak yerine telefonu olduğu gibi bırakın. Eğer sudan çıktıktan sonra telefonunuz hala açıksa, kapatın.

3. Pili ve sim kartı çıkarın: Kısa devreyi önlemek için hemen koruyucu kapağı ve pili çıkarın. Pil çıktıktan sonra telefonun içini bir peçete ile kurulayın ama dikkatli olun. Bazı telefonlardan pili çıkarmak mümkün değil, Nokia ve iPhone'un bazı modelleri böyle. Bu telefonlarda sadece telefonu kapatmak yeterli. Sim kartı çıkarıp kurulamak da tavsiye edilenler arasında.

4. Kurulayabildiğiniz kadar çok kurulayın: Çok sert olmadan, telefonun içinden suyu çıkarmaya çalışın. Telefonu biraz sallayabilir, yavaşça üfleyebilir ya da elektrik süpürgesi ile damlaları nazikçe çekebilirsiniz.

İKİNCİ AŞAMA:

Yukarıdakileri yaptıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayın.

1. Telefonu pirincin içine koyun: Telefonunuzu kuru bir kaba koyun, cam ya da plastik olabilir, üzerini pirinçle örtün. Kapağını kapatın ve kuru bir yere koyun, tercih olarak güneş ışığı alan bir yere. 24 saat sonra telefonunuzu çıkarın ve açmayı deneyin. Pirinç önerisi birçok teknoloji blogunda da geçiyor. Pirinçler nemi emdiği için cihazdaki suyu çekip alıyor.

2. Güneşin altına koyun: Pirinciniz yok mu? Diğer seçenek telefonu bir peçetenin üzerine koyarak güneşin altına koymak. Ama cihazı bu şekilde çok uzun süre bırakamazsınız çünkü fazla ısı ekrana zarar verebilir. Bir vantilatör ise bu duruma çözüm olabilir. Ayrıca cihazın kurumasına da yardımcı olur.

3. Cihazı nemi alan herhangi başka bir malzemenin içine koyun: Bazı teknoloji blogları pirince alternatif olarak şunları öneriyor: kuskus, elektronik cihazların, yeni alınmış ayakkabıların paketlerinden çıkan nem alıcı silika jel poşetleri ya da kedi kumu.



