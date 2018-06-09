Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Salla Kazan” kampanyası ile 2 katı hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 2018 yılında yeniden başlayan ve 100 binin üzerinde müşterisine 250 bin hediye kazandıran “Salla Kazan” kampanyası bayram boyunca 2 katı hediye kazandıracak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası bayram boyunca da kazandırmaya devam ediyor. Bayram haftası süresince tam 2 katı konuşma ve internet kazandıracak kampanyada tek yapılması gereken telefonunuzu sallamak. 2018 yılında yeniden başlayan ve 100 binin üzerinde müşterisine 250 binden fazla hediye kazandıran, aylık 45 binin üzerinde kişinin kullandığı “Salla Kazan” kampanyası bayramda da, sevdiklerinizle, ailenizle, uzaktaki yakınlarınızla ve dilediğiniz herkesle iletişim kurun diye özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 11 ile 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet veya konuşmanın tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak.

“Salla Kazan” kampanyasından, 125 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

2 katı kazandıran kampanya

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hem eğlendirmek, hem de hediye kazandırmak için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yeni dönemde de yoğun ilgi ve katılım artarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce internet, dakika, Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oluyor. Günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye sunan Salla Kazan her hafta kazandırmaya devam ediyor. Gloria Jeans Coffees’den kahve hediyesi, Koton ve Note Cosmetic mağazalarında da indirim fırsatı dışında yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, servislerin kullanımı için özel tanımladığı internet sayesinde müşterilerini kota konusunda da rahatlatıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken internet kotanızdan eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezinebiliyorsunuz.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre tüm bu faydalara ek olarak 11 ile 17 Haziran tarihleri arasındaki bayram haftası boyunca Salla Kazan kampanyası ile kazandığınız konuşma ve internet de 2’ye katlanacak.

Her hafta 1 kez Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Cep Hesabım uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan telefonunuza indirerek, uygulamaya giriş yapabileceğiniz belirtildi. Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirebileceği vurgulandı