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Kürdan ağırlığında robot böcek üretildi

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ABD'de kürdan ağırlığında ve uçabilen robot böcek üretildi.

Kürdan ağırlığında robot böcek üretildi
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 Science Daily'nin haberine göre, Washington Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen, "RoboFly" ismi verilen robot böceğin bir kürdan ağırlığında olduğu belirtildi.


RoboFly'ın üzerinde bulunan küçük bir devre sayesinde lazer enerjiyi elektriğe dönüştürebildiği böylece kanatlarını çırparak uçabildiği kaydedildi.

Washington Üniversitesinden Doç. Sawyer Fuller, "Daha önceden, kablosuz, böcek büyüklüğünde uçan robotların bilim kurgu olduğunu düşünürdük. Bizim geliştirdiğimiz kablosuz RoboFly artık bu robotların gerçek hayatın içinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fuller, maliyeti oldukça düşük olan bu robot böceğin insansız hava araçlarının giremediği yerlere girebileceğini ve gaz sızıntılarının tespit edilmesinde kullanılabileceğini ifade etti.

RoboFly, 23 Mayıs'ta Avustralya'nın Brisbane kentinde yapılacak Uluslararası Robot ve Otomasyon Konferansı'nda tanıtılacak.

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