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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti

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Amazon'un, New Jersey eyaletindeki deposunda yapay zekalı bir robotun yanlışlıkla ayı uzaklaştırma spreyini kırması sonucu 24 çalışan hastaneye kaldırıldı.

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Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Amazon'un, New Jersey'in  Robbinsville bölgesinde bulunan deposunda kullanılan bir yapay zekalı robot, ayı kovucu bir spreyi yanlışlıkla kırdı.

Kırılan spreyden çıkan gazdan etkilenen çalışanlardan 30'u olay  yerinde tedavi edilirken, 24'ü de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Amazon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bir spreyin kırılması sonucu oluşan gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan çalışanlarımızın  hepsinin 24 saat içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Çalışanlarımızın güvenliği  her zaman önceliğimiz olmuştur. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma  başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

2016 verilerine göre, Amazon'un yüksek robot teknolojisinin  kullanıldığı 20 ürün ayrıştırma ve 125 sipariş hazırlama merkezi bulunuyor.

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