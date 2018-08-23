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14 bin yıl önce ölen Maya kadınının yüzü yeniden yaratıldı

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Meksika'da bulunan bir sualtı mağarasında 14 bin yıl öncesinden kalma kalıntılar bulundu. İskeletin kabaca yüzde 80'i yüzeyin altında 386 metre bulundu. Elde edilen bulgular hayatını kaybeden bir Maya kadına aitti. Brezilyalı 3D tasarımcı kadının yüzünü yeniden yarattı.

14 bin yıl önce ölen Maya kadınının yüzü yeniden yaratıldı
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Bilim adamları, yaklaşık 14 bin yıl önce, bir sualtı mağarasında ölmüş bir Maya kadının yüzünü yeniden yarattı. Havva veya Naharon Kadın Kadını olarak adlandırılan kadının yüz hatları, Brezilyalı bir 3D tasarımcı tarafından fasiyal rekonstrüksiyon kullanılarak ortaya çıkarıldı.

Maya kadını, iddialara göre öldüğünde 20-25 yaşlarında ve 1.40 santimetre boylarındaydı. Araştırmacılara göre, sualtı araştırmacı Octavio del Rio tarafından keşfedilen kalıntı hala iskeletin orijinal yapısının yaklaşık yüzde 80'ini içeriyordu.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), kemiklere yüz koymak için, kafatasının taramalarını kullanan Brezilyalı 3D tasarımcı Cicero Moraes ile birlikte çalıştı.

EFE'ye “Teknik, temelde gerçek kafatasından sanal bir 3D temsili oluşturmayı gerektiriyor” dendi.

22.6 metrelik alan içerisinde bulunduğu ifade edilen kalıntıların arasında aynı trajik ölüme maruz kalmış başka insanların da olduğu belirtildi. Toplamda 8 kişinin olduğu kalıntıların yaşları ise 11 bin ila 14 bin arasında değişkenlik gösteriyor.

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