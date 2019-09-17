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Yol şampiyonları belli oldu

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KKTC Yol Şampiyonası Yarışı tamamlanırken, şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca formaları taşımaya hak kazandılar

Yol şampiyonları belli oldu
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Yol Şampiyonası Yarışı 15 Eylül Pazar günü tamamlandı.

İddialı sporcular, şampiyon ünvanı için mücadele ettikleri yarış Kaplıca’da start aldı. Yarış 3 farklı parkurda gerçekleşerek yine Kaplıca’da sona erdi. 7 farklı kategoride şampiyonlar açıklandı. Şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca formaları taşımaya hak kazandılar.

2019 yılının son yol şampiyonası organizasyonu, şampiyonaya girmeye hak kazanan 40 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sıcak hava koşullarından dolayı, Pazar sabahı 7:00’de Büyük-Genç erkek kategorisiyle başlayan yarış, ardından beşer dakikalık aralarla Master 1, Yıldız A, Kadın, Master 2 ve Yıldız B kategorileriyle tamamlandı. Yılın en önemli yarışı olarak bilinen yol şampiyonası, tüm sporcular için heyecan verici bir etkinlik oldu. Farklı kategoriler için 23 km, 61 km ve 120 km’lik parkurlar seçildi.

Yarışmanın 23 kilometrelik Yıldız B kategorisinde A Takımı'ndan Salih Konar, 61 kilometrelik parkurda Yıldız A kategorisinde MGA Takımı’ndan Çağın Tosun, Master 2 kategorisinde NHG Takımı’ndan Ersan Karayeğen, Master 1 kategorisinde A Takımı’ndan Mehmet Sevinç, Kadın kategorisinde MGA takımından Sevim Yıldız, 120 kilometrelik Genç Erkek kategorisinde Velocypri takımından Altan Yavuz ve Büyük Erkek kategorisinde Green Pedal takımından Soner Akbaş şampiyonluğu elde ettiler.

Bisiklet Federasyonu Eylül ayında 3 dalda KKTC şampiyonalarını düzenleyecek.  Yol şampiyonasının ardından, 22 Eylül Zamana Karşı ve 29 Eylül Dağ Bisikleti Şampiyonası ayrıntılı bilgiler için www.kibrisbisikletfed.com’u ziyaret edilebilir.

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