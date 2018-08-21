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Wenger maçlara korumayla çıkmış

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı 22 yıl çalıştıran Arsene Wenger'in statlarda özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı

Wenger maçlara korumayla çıkmış
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İngiliz basınında yer alan habere göre, artan terör tehdidi nedeniyle 2016 yılından itibaren 68 yaşındaki teknik adama bütün maçlarda koruma verildiği kaydedildi.

Haberde, 2014 yılında Arsenal'ın deplasmanda Stoke City'ye 3-2 yenildiği maçın ardından taraftarların tren istasyonundaki küfürlü saldırısının Wenger için kırılma anı olduğu iddia edildi.

Geçen sezon sonunda görevini bırakan deneyimli teknik adam, Arsenal ile biri namağlup olmak üzere 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, 7 kez de Federasyon Kupası'nı kazandı

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