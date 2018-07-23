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Ulaç: Gururlu ve mutluyum

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İstanbul Boğazı’na adını “Genel Klasman Şampiyonu” olarak yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi Yüzücüsü Doğukan Ulaç, Kıbrıslı bir Türk olarak Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer alıp başarıya ulaşmanın gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi

Ulaç: Gururlu ve mutluyum
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30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Erkekler Genel Klasmanı Birincisi Doğukan Ulaç olmuştu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, “Dünya’nın en iyi açık su yüzme organizasyonu” olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle genel klasman birincisi olarak tamamlamıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Asya'dan Avrupa'ya 6,5 kilometrelik parkurda, 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücünün kulaç attığı 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı Doğukan Ulaç’ın, 46 dakika 58 saniyede tamamlayarak erkekler Genel Klasmanda birinci olduğu belirtildi. Anadolu Yakası Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme'de son bulan yarışta, dereceler ise sporcuların ayaklarına bağlanan çipler sayesinde belirlendi.

Başarılı Yüzücü Doğukan Ulaç, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı geçen yıl 52 dakika 21 saniyelik derecesiyle 2’inci tamamlamış,18-24 Yaş kategorisinde ise Türkiye 1.’si olmuştu.

Ulaç: “Şampiyonluğu antrenörüm ve aileme armağan ediyorum”

Erkekler genel klasmanda birinciliği elde eden Doğukan Ulaç, şampiyonluğu antrenörü Mehmet Gürcenk ve ailesine armağan ettiğini söyledi.

Boğaziçi’ni yüzerek geçmenin pek çok kişinin hayalini süslediğini ancak hiç de kolay bir iş olmadığını ifade eden Ulaç, “Zorlu ve tehlikeli bir yarıştı. İstanbul Boğazı’nda olan dalga ve akıntı yüzücüleri çok zorladı. Ancak bitiş noktasına gelmeyi başardım. Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen ve binlerce yüzücünün yer aldığı etkinlikte, Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp başarıya ulaşmak gurur ve mutluluk verici. Yarışma öncesi denizde yüzme antrenmanları yaptım. Başta ailem olmak üzere, antrenörüm ve desteklerinden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Sıradaki hedefim Aralık ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası. Yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

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