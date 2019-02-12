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Türkiye-Fransa maçı Konya'da

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Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağı mücadeleye Konya Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak

Türkiye-Fransa maçı Konya'da
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Türkiye A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde sahasında Fransa ile yapacağı üçüncü hafta karşılaşması Konya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü sahasında Fransa ile yapacağı mücadelenin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı bildirildi.

Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.45'te başlayacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlıların elemelerde İzlanda ile deplasmanda yapacağı dördüncü hafta müsabakasının da 11 Haziran Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynayacağı bildirildi. Mücadelenin TSİ 21.45'te başlayacağı aktarıldı.

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