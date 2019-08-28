Tekmeler Ömürsel anısına atıldı

Cemal Ömürsel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Sudo/Çirigi Kırış Şampiyonası 27 Ağustos 2019 Salı günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Federasyonun kurucu üyelerinden olan, federasyonda, yöneticilik, hakemlik, kafile başkanlığı yapmış olan Cemal Ömürsel anısına müsabakalar düzenleniyor. Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden sporcuların katıldığı müsabakaların ödüllerini Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile bölge temsilcileri birlikte verdiler.

Müsabakaların hakemliklerini Master Öykü Ergin, Fikri Özler, Pınar Akarpınar, Orhan Usta, Ana Tüysüz ile Bölge hakemleri yaptılar

BAYANLAR ÇİRİĞİ/SUDO EL KIRIŞI MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ela Kılıç 2. Safiye Kara 3.Didem Yener

2.Kategori: 1. Nevin Özmanevra 2. Semra Feramezoğlu 3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1. Yağmur Sel 2. Hatice Alyanak 3. Sevim Ö.Yıldız 3. Alya B. Kaya

4.Kategori: 1.Asu Yasin 2.Öykü Coşkunsu 3.İrem Şibli

5.Kategori: 1.Zeynep Kuday 2. Hilal Ülkü Yılmaz 3. Beyza Nur Evren

6.Kategori: 1. Zahra Ghadiri 2. Fatime Ghadiri 3. Ayşegül Kuday

ERKEKLER ÇİRİĞİ/SUDO EL KIRIŞI MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ahmet Yurman 2. Poyraz Kara 3. Koral İnci

2.Kategori: 1.Mehmet Şahlı 2.Mehmet Ali Metinser 3.Mustafa Mert Yeni

3.Kategori: 1. Amin Badavi 2. Murat Berk Bucak 3. Ezel Saraç

4.Kategori: 1.İlker İnci 2.Arda Akın Altuntaş 3.Bedirhan İşçioğlu

5.Kategori: 1.Amin Osman 2. Eray Dağ 3.Mateus Luvibidia

6.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Erol Barabar 3.Zeynel Yıldırım

7.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Hüseyin Erçelik 3.Mahmut Colayır