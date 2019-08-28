 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Gabira, Görneç'te
Gabira, Görneç'te
6 0
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
22 0
 
El-Sen elektrikleri kesecek
El-Sen elektrikleri kesecek
16 0
Avcılar istediğini aldı
Avcılar istediğini aldı
18 0
Tercihleri Süper Ligimiz
Tercihleri Süper Ligimiz
104 0
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
14 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
37 0
banner82

Tekmeler Ömürsel anısına atıldı

banner27

Tekmeler Ömürsel anısına atıldı
banner267

Cemal Ömürsel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Sudo/Çirigi Kırış Şampiyonası 27 Ağustos 2019 Salı günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Federasyonun kurucu üyelerinden olan, federasyonda, yöneticilik, hakemlik, kafile başkanlığı yapmış olan Cemal Ömürsel anısına müsabakalar düzenleniyor. Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden sporcuların katıldığı müsabakaların ödüllerini Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile bölge temsilcileri birlikte verdiler.

Müsabakaların hakemliklerini Master Öykü Ergin, Fikri Özler, Pınar Akarpınar, Orhan Usta, Ana Tüysüz ile  Bölge hakemleri yaptılar

BAYANLAR ÇİRİĞİ/SUDO  EL  KIRIŞI MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ela Kılıç           2. Safiye Kara               3.Didem Yener

2.Kategori: 1. Nevin Özmanevra     2. Semra Feramezoğlu   3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1. Yağmur Sel               2. Hatice Alyanak         3. Sevim Ö.Yıldız 3. Alya B. Kaya

4.Kategori: 1.Asu Yasin                  2.Öykü Coşkunsu                  3.İrem Şibli

5.Kategori: 1.Zeynep Kuday  2. Hilal Ülkü Yılmaz     3. Beyza Nur Evren

6.Kategori: 1. Zahra Ghadiri 2. Fatime Ghadiri          3. Ayşegül Kuday

ERKEKLER  ÇİRİĞİ/SUDO  EL  KIRIŞI MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ahmet Yurman         2. Poyraz Kara              3. Koral İnci       

2.Kategori: 1.Mehmet Şahlı   2.Mehmet Ali Metinser 3.Mustafa Mert Yeni

3.Kategori: 1. Amin Badavi             2. Murat Berk Bucak    3. Ezel Saraç

4.Kategori: 1.İlker İnci           2.Arda Akın Altuntaş   3.Bedirhan İşçioğlu

5.Kategori: 1.Amin Osman              2. Eray Dağ                   3.Mateus Luvibidia

6.Kategori: 1.Kemal Köstü              2.Erol Barabar     3.Zeynel Yıldırım

7.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk    2.Hüseyin Erçelik          3.Mahmut Colayır

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.