Taşkınköy’de görkemli açılış

Ahmet Ersöz başkanlığındaki Taşkınköy Spor Kulübü büyümeyi sürdürürken, dün akşam ülkemizin en modern halı sahası haline getirdikleri Taşkınköy Raif Denktaş Halı Sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Ülkeyi yasa boğan trafik kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımız için saygı duruşunun ürk ardından müziksiz bir şekilde gerçekleştirilen açılışı Seniha Kanatlı sundu. Açılış törenine

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri, Spor Dairesi yetkilileri ile birçok kulüp, okul ve dernek üyesi katıldı.