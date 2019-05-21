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Spor Dairesi yeni binasında

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Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi, taşınma işlemlerini tamamlayarak yeni binasında tam randımanlı olarak hizmet vermeye başladı

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Spor Dairesi yeni binasında
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Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Kısa bir süre önce yeni binasına taşınma işlemi gerçekleştiren Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi, taşınma işlemlerini tamamlayarak yeni binasında tam randımanlı olarak hizmet vermeye başladı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu bina ile ilgili yaptığı açıklamada; yaklaşık 40 yıldır kirada olan bu üç dairenin yeni hizmet binalarına kavuşmuş olmasından dolayı Başbakan Tufan Erhürman, binanın daireye verilmesini sağlayan eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Değirmencioğlu “Yeni hizmet binasının çalışanlara ve ülke gençliğiyle sporuna hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı. Hatırlanacağı üzere eski KTHY binasına taşınması kararlaştırılan bu üç daire için eski KTHY binası, 1 milyon 20 bin TL+KDV ile ihaleyi kazanan Buldukmen Transport Ltd ile tarafından tadilata alınmış ve tadilatın tamamlanmasıyla birlikte Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi bu binaya taşınmıştı.

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