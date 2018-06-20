Sivasspor, Tamer Tuna ile imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Gurp Sivasspor daha önce ön protokol imzaladığı Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

41 yaşındaki Tamer Tuna, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.