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Sapsızoğlu'nun hedefi, Cimnastik Federasyonunu ileriye taşımak

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Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu hedeflerini anlatırken, cimnastik branşını bölgelere yayarak kulüp ve sporcu sayılarını artıracaklarını, eğitmenlere eğitim desteğini vereceklerini, federasyon salonunu kulüplere açacaklarını, Türkiye'de yarışmalara katılan sporcuları yarışmalar sonrasında belirleyeceklerini ve şeffaf bir yönetim olacaklarını söyledi

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Sapsızoğlu'nun hedefi, Cimnastik Federasyonunu ileriye taşımak
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Cimnastik Federasyonunun olağanüstü genel kurulu sonrasında üye 7 kulübün, 5 tanesinin oyunu alan Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı olmuştu. Mehmet Sporcuoğlu ise 2 oy almıştı.

Yönetim kurulunu 2 hafta içerisinde belirleyecek olan Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu, başkan seçilmesinden sonra yaptığı açıklama ile hedeflerini anlattı. Hasan Sapsızoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Şu an için toplam 7 aktif kulübümüz bulunmamaktadır. Bunların altı tanesi Lefkoşa bir tanesi Girne bölgemizde faaliyet göstermektedir. Bu da bize gösteriyor ki cimnastik branşı merkeze, Lefkoşa’ya özgü bir branş olmuştur.

Öncelikle var olan kulüplerimizin devamlılığını sağlayacak, destek verilerek ihtiyaçları olması durumunda alet ve malzemeler tedarik edilmesine yardımcı olup kullanımlarına verilecektir. Merkeze yığılan branşımızı bölgelere yayarak rekabeti artırıp yıllardır yapılamayan müsabakaları hayata geçirerek başarılı çocuklarımızı tespit edeceğiz.                                             İlk etapta : İskele, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerimizde cep salonları devreye sokacağız. Sonrasına Karpaz, Mesarya ve Lefke bölgelerinde bu salonları kurarak gerçek kulüp sayımızı da artıracağız.

Çocuklarımızın gelişimi için var olan eğitmenlerimizin gelişimi için her türlü eğitim desteğini ücretsiz olarak vereceğiz. Türkiye'de yapılacak olan seminerlere katılacak eğitmenlerimize de her türlü desteği sağlayacağız. Bununla paralel olarak da bu branşa gönül vermiş yeni eğitmenlerimizi de federasyonumuz çatısı altında toplayacağız.

Özelde cimnastik, genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirirken sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışacağız. Çünkü "Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur!" 

Çok acil olarak mevcut spor salonumuzu hijyen kuralları çerçevesinde çocuklarımıza yakışır bir hâle getireceğiz. Mevcut spor salonumuzu tüm kulüplerin kullanımına açacağız.

Tüm kulüplerimize değer verip ötekileştirmeden  birlikte hareket edeceğiz. Kulüplerimizden astronomik olarak alınan yıllık aidat bedelini asgari ücretin beşte biri olarak belirleyeceğiz.

Kulüplerden yardım almak yerine kulüplerimize destek vereceğiz. Alanında uzman kişilerle yönetim kurulumuzu oluşturacağız.

Türkiye Cimnastik Fedarasyonu müsabakalarına katılacağız. Katılacak olan sporcularımızı, Türkiye Cimnastik Fedarasyonu faaliyet programına uygun olarak düzenleyeceğimiz, kulüpler arası yarışmalarla belirleyeceğiz.

Sporcularımızı yarışma ortamına hazırlamak için 15 gün öncesinden çalışma başlatacağız. Kafileye dahil olacak olan çocuklarımızı da, Türkiye'de hangi ilde müsabaka gerçekleşecekse o ilde müsabaka tarihinden önce, bir haftalık kampa dahil olmalarını sağlamaya çalışacağız. Bunun için sponsor desteği almaya çalışıp çocuklarımızı kampa göndereceğiz. Sporcularımız son gün uçaktan inip yarışmalara dahil olmayacaklar.

İvedi olarak yeni tüzük çalışmasını başlatıp en kısa sürede tamamlayacağız. En önemlisi şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim olacağız."

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