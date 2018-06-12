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Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet

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Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid'te Zinedine Zidane'den boşalan teknik direktörlük görevine İspanya Milli takımın Teknik Direktörü Julen Lopetegui getirildi

Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet
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Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu! 2016'da göreve geldiği Real Madrid teknik direktörlüğünden 31 Mayıs'ta ayrılan Zinedine Zidane'ın yerine Julen Lopetegui görev yapacak! Real Madrid, İspanyol teknik adamla 3 yıllık anlaşma sağlandığını da bildirdi. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

İspanyol kulübünden yapılan açıklamaya göre şu anda İspanya Milli Takımı'nın başında bulunan başarılı çalıştırıcı, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'le iş başı yapacak.

JULEN LOPETEGUI KİMDİR?

Futbola Real Sociedad altyapısında başladıktan sonra Real Madrid akademisine geçen ve 1991 yılına kadar eflatun-beyazlıların formasını terleten Lopetegui, daha sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra Rayo Vallecano'da önce antrenörlük sonra da teknik direktörlük yapan İspanyol çalıştırıcı, 2008 yılında Real Madrid'in B Takımı olan Castilla'nın başına geçmişti. 2010 yılına kadar Real Madrid'de görev yapan Lopetegui, daha sonra İspanya U20, U19 ve U21 Milli Takımları'nı çalıştırmış ve 2014-15 sezonunda Portekiz temsilcisi Porto'ya transfer olmuştu. Porto'yla 78 maça çıkan başarılı çalıştırıcı, 2,24 puan ortalaması yakalamış ve 2016 yılında İspanya A Milli Takımı'nın başına geçmişti.

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