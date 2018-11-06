UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Perşembe günü İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlayacak Akhisarspor'un başı sakatlıklarla dertte.

Haftalardır kırık burunla, ameliyat olmadan maske takarak oynayıp fedakarlık yapan Mustafa, son B.B. Erzurumspor maçında sakatlanıp oyundan çıktı.

Çekilen MR’ında çapraz bağları koptuğu tespit edilen tecrübeli stoperin sezonu kapattığı öğrenildi.

Göztepe maçında tendonundan sakatlanan Dany’nin de ameliyat olmasa bile iyileşmesi 3 ay sürecek.

Defansta alternatifi az olan, Mustafa ve Dany’nin sakatlığıyla moral çöküntüsü yaşayan Akhisaraspor'un elinde tek stoper olarak Caner kaldı.

Takımda ciddi sakatlıklar yaşandığını vurgulayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sözlerini şöyle konuştu:

"Özellikle defans hattında talihsiz birkaç tane sakatlık yaşadık. O bölgede sıkıntılar yaşıyoruz. Sakatlıklar bizi düşündürüyor ve maalesef telafisi de yok. Kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncular, kendi mevkisi olmasa bile defans hattında oynamak zorunda kalacak. Stoperlerimizden Mustafa Yumlu, sezonu kapattı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız 11 müsabakada, tek stoperimiz var. Başka mevkiden oyuncu monte ettiğimiz zaman, bu kez de o bölgelerde sıkıntı yaşama ihtimalimiz bulunuyor. Bu durumu en az hasarla, en iyi performansla nasıl çözebiliriz ona bakıyoruz."