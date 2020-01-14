Lefter'in hayatı film oluyor

Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak

TRT Radyo 1'de Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu’nun beraber sundukları Spor Servisi programında dün akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı.

Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyo'da duyacaklar, Lefter’in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter’in hayat hikayesini film haline getiriyoruz" dedi.

Projenin henüz çok yeni olduğunu dile getiren Katmer, "Kısa süre önce böyle bir filmi düşünmeye başlamıştık. Aile içinde konuştuk ve pozitif karşılandı. Anneannem hayattayken onun da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. Çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli, milli bir davanın arkasında olacağı bir film olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübüne ve Türkiye'ye yakışır bir şey olması için çalışacağız." diye konuştu.

Katmer, filmle ilgili bazı detaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Biyografik bir film olacak. Lefter'in çocukluğundan başlayarak hayatı, çektiği zorluklar, yetişme tarzı, Büyükada'daki yaşamıyla alakalı görüntüler olacak. Röportajlar yapılacak, senaryosu yazılacak. Kısa vadeli bir proje değil, ince eleyip sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi bitmesini planlıyoruz. Kulüple henüz bir görüşmemiz olmadı ama kulübün desteği olmadan bu iş olmaz. Onların desteği çok mühim. Başkan Ali Koç'un da bu konuda pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi her zaman desteklemiştir. Bizim camiamız da kadirşinastır."