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KTSYD yönetimi, Batı’daki üyeleriyle buluştu

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KTSYD yönetimi, Batı’daki üyeleriyle buluştu
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği bölge toplantılarının ilkini Güzelyurt  ve Lefke ilçeleri spor yazarları ile gerçekleştirdi.

Önceki akşam gerçekleştirilen yemekte KTSYD Başkanı Çelen Oben ve dış ilişkiler sorumlusu Levent Tezel katılarak Batı Bölgesi üyeleriyle sohbet etti. Toplantıda konuşan Çelen Oben bir süredir dernek olarak bölge toplantıları yapmak istediklerini belirterek ilkini Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki meslektaşlarıyla yaptıklarını söyledi. Oben bölge spor yazarlarının yaşadıkları sıkıntıları dinlemek ve çözüm üretebilmek için buluştuklarını belirterek özveri ile çalışan spor yazarlarını spora yaptıkları katkıdan dolayı kutladı.

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