Kırkpınar'da altın kemer Orhan Okulu'nun

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu kazandı

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonun başpehlivanlık final mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rakibini yenen Orhan Okulu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri beline taktı.

2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz, Serhat Gökmen, Ali Altun, Ünal Karaman, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz'ü, 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu da Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı’yı yenerek finale adını yazdırdı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim güreş öncesi iki pehlivanın yanına giderek başarı diledi.

Başcazgırlar Şükrü Kayabaş ve "Pele" lakaplı Mehmet Turan'ın takdimiyle peşreve çıkan iki tecrübeli isim tribünleri selamladı.

"Peşrev ustası” namıyla anılan Şaban Yılmaz peşrevleriyle tribünlerden büyük destek aldı. "Geri vitesi olmayan pehlivan” diye bilinen Orhan Okulu da yağlı güreş kültürünün üst düzeyde olduğu Antalya'dan gelen yoğun seyircinin desteğiyle karşılaştı.

Güreş meydan başhakemi Hüsnü Patron’un yönetimiyle saat 17.35'de başladı.

Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının avantajını kullanıp, rakibinin bu oyununu Orhan Okulu'nun ensesine bastırarak önlemeye çalıştı.

Güreşin ilk yirmi dakikası çok aktif geçmedi. Her iki pehlivan da birbirini tartar bir güreş sergiledi. Bir ara rakibini kasnaktan çeken Orhan Okulu, Şaban Yılmaz'ı yere yatırdı. Orhan Okulu ensesine bastırdığı rakibine dış kazık denemeleri yaptı. Orhan Okulu bu oyunda başarılı olamadı.

Ara ara sert el enselerin görüldüğü bu bölümde galip çıkmadı ve puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de Orhan Okulu sık sık rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için ataklar yaptı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Şaban Yılmaz ihtar aldı. Bu bölümden de sonuç çıkmadı.

Puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlanırılan bölümle güreş devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek Şaban Yılmaz'dan puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu, finalden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Altın kemeri Antalya’ya götürmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Okulu, "Hedefim 3 kez üst üste altın kemeri alarak, kemerin sürekli sahibi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.