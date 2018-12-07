İngiltere bu haberle sallanıyor

The Sun gazetesinin yayımladığı görüntülerde, Arsenalli futbolcular, İngilizce'de 'hippy crack', Türkçe'de 'kahkaha gazı' denilen bir uyuşturucu kullanırken görülüyor. 'Azot protoksit gazından' oluşan uyuşturucunun etkisine giren Mesut Özil dahil bazı futbolcular kendinden geçiyor

Premier Lig'de gayet iyi giden Arsenal'in yıldız futbolcularının ağustos ayında, sezonun başlamasına günler kala verdikleri çılgın partinin görüntüleri yayımlandı.

İÇKİNİN SU GİBİ AKTIĞI PARTİYE 70 KADIN DAVET EDİLDİ

Londra'da yaklaşık 12 futbolcunun ve 70 kadının katıldığı çılgın şampanya-votka partisinin skandal etkisi yaratan videosunun başrolünde Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Pierre-Emerick Aubameyang ve Sead Kolašinac var.

Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaldırmış, ama AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek fotoğrafları üzerinden çıkan tartışmada Alman milli takımını terk etmiş olan Özil'in (30), azot protoksit dolu balondan içine çektikten sonra gözleri yuvarlanıyor. Türkiye kökenli orta saha ustası, koltukta yarı baygın düşüyor.

Fransa milli takımının ve Arsenal'in golcüsü Lacazette (27), balondan derin nefes çektikten sonra başı geriye düşmüş halde bilinçsizce etrafına bakıyor.

Premier Lig'in gol krallığına koşan Gabon milli futbolcusu Aubameyang (29) ile Bosna Hersek milli sol beki Sead Kolasinac (25) da balonu ağızlarına götürüyor.

GENÇ FRANSIZ 'ARKADAŞ TEŞVİKİYLE'

En çok etkilenen ise Fransız yükselen yıldız Matteo Guendouzi (19) oluyor. Arkadaşlarının dolduruşa getirmesiyle balonu eline almış gibi gözüken Guendouzi, içine çekmesinin ardından kendinden geçip koltuğun bir kenarına bayılıyor.

Çevresindeki arkadaşları ise haline gülüp uyuşturucu ve içki kullanmaya devam ediyor.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Azot protoksit, vücudu oksijensiz bırakarak koordinasyon sorunları yaratmanın yanısıra kalp krizi ve hatta ölüme neden olabiliyor.

Videoda boy gösteren Ermenistan milli orta saha Henrikh Mkhitaryan (29) ile Alman milli savunmacı Shkodran Mustafi (26) ise balon kullanırken görülmüyor.

TIBBİ KULLANIMI YASADIŞI DEĞİL

İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest olan azot protoksitin satışları son yıllarda yüzde 400'ün üzerinde arttı. Ancak Kasım 2017'de İngiliz yargısından tıbbi amaçlı olmayan kullanımının yasadışı olduğu kararı çıktı.

İLK MAÇLARDA YENİLMİŞLERDİ

Arsene Wenger'i gönderip Unai Emery'yi teknik direktörlüğe getiren Arsenal, sezonun ilk maçlarında sallanmıştı. Partinin ertesindeki haftasonu evinde şampiyon Manchester City'ye 2-0 yenilen 'Topçular', 18 Ağustos'ta deplasmanda Chelsea'ye de 3-2'yle boyun eğdi.

ARSENAL'DEN 'FIRÇA' AÇIKLAMASI

Ama o dönemi atlatıp çok başarılı bir çıkış sergilediği dönemde bu görüntüler yayımlandı. Disiplin merakıyla tanınan Unai Emery'nin hoş karşılamayacağına kesin gözüyle bakılan görüntülerle ilgili kulüpten futbolcuları bir kenara çekip uyaracaklarına dair açıklama geldi. The Sun'a açıklama yapan Arsenal Sözcüsü "Futbolcularla bu konu hakkında konuşulacak ve kendilerine bu kulübün temsilcileri olarak sorumlulukları hatırlatılacak."