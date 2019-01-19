Güney’in kalbi Limasol’da atacak

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 16.hafta geride kalırken; zirvede çetin bir yarış devam ediyor. Sezona kötü başlamasına rağmen teknik direktör değişikliğinden sonra adeta şahlanan Apoel, 16.hafta sonunda 38 puanla zirveyi ele geçirmeyi başardı. En yakın takipçisi AEL ise 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Zirve mücadelesi veren iki ekip bu Pazar saat 16:00’da Limasol’da karşı karşıya gelecek. AEL bu önemli mücadeleden önce kaptanı ve en önemli silahı Dosa Junior ve Nils Teixeira’ın cezalı duruma düşmesi nedeniyle iki önemli futbolcusundan Apoel karşısında faydalanamayacak.