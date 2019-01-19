banner255
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
5 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
43 0
 
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
18 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
18 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
59 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
45 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
88 0
banner82

Güney’in kalbi Limasol’da atacak

banner27

banner210
Güney’in kalbi Limasol’da atacak
banner215

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 16.hafta geride kalırken; zirvede çetin bir yarış devam ediyor. Sezona kötü başlamasına rağmen teknik direktör değişikliğinden sonra adeta şahlanan Apoel, 16.hafta sonunda 38 puanla zirveyi ele geçirmeyi başardı. En yakın takipçisi AEL ise 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Zirve mücadelesi veren iki ekip bu Pazar saat 16:00’da  Limasol’da karşı karşıya gelecek. AEL bu önemli mücadeleden önce kaptanı ve en önemli silahı Dosa Junior ve Nils Teixeira’ın cezalı duruma düşmesi nedeniyle iki önemli futbolcusundan Apoel karşısında faydalanamayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.