banner411
banner69
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
22 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
90 0
 
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
24 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
48 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
47 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
banner440

"Futbol, bir terapi görevi görebilir"

banner27

İtalyan teknik direktör Gianfranco Zola, futbolun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir terapi görevi görebileceğini söyledi

"Futbol, bir terapi görevi görebilir"

Zola, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, İtalya'da liglerin tamamlanmasını arzuladığını belirterek, "Sezona devam edilip edilmeyeceğini henüz bilmiyoruz ama umarım devam eder. Devam etmemesi adaletsizlik olur." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki belirsizlik ortamının sporu da ekonomik olarak etkilediğini kaydeden İtalyan teknik adam, süreci iyileştirme adına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle maçların ertelendiğini hatırlatan Zola, futbolu özlediklerini vurgulayarak, "Futbol, bir terapi görevi görebilir çünkü sizin modunuzu yükseltiyor. Futbol sadece yeniden canlanmanın değil normale dönüşün de sembolik bir göstergesi." yorumunu yaptı.

banner342
Etiketler; #futbol #terapi #Zola
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.