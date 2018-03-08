Fiorentinalı Astori’yi binler uğurladı

Fiorentina'da forma giyen ve pazar günü hayatını kaybeden Davide Astori için Floransa kentinde cenaze töreni düzenlendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen ve pazar günü hayatını kaybeden Davide Astori için Floransa kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Udinese ile oynanacak maç öncesi takımının konakladığı otelde kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitiren 31 yaşındaki Astori, ailesi, sevenleri, takım arkadaşları, siyaset ve spor dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende, İtalya Spor Bakanı Luca Lotti, İtalya Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) geçici başkanı Roberto Fabbricini, yardımcısı Milan'ın efsanevi futbolcularından Alessandro Costacurta, Fiorentina'nın sahipleri Diego ve Andrea Della Valle, Demokrat Partili eski başbakan Matteo Renzi ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella hazır bulundu.

Cenaze töreninin yapıldığı bazilikanın dışındaki meydanda toplanan Fiorentina taraftarları ve Astori'nin sevenleri futbolcuyu uzun süre alkışlarken, çok sayıda kişi de gözyaşlarını tutamadı.

"DAVİDE, SEN BİZİM IŞIĞIMIZ OLDUN"

Törende konuşan Astori'nin kardeşi Marco Astori, "Bugün benim kardeşim Davide'yi ne kadar sevdiğinizi gösterdiniz." dedi.

Fiorentina takımı adına veda mektubunu okuyan futbolcu Milan Badelj de gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında, "Teşekkür ederiz Davide, sen bizim ışığımız oldun. Bize kalbinle yol gösterdin. Sen hepimizin sahip olmak istediği evlat ve kardeştin. En iyi takım arkadaşı ve temiz futbolunun temsilcisiydin." ifadelerini kullandı.

Astori'nin naaşı, İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo ilinde yer alan memleketi San Pellegrino Terme'ye götürülerek 9 Mart Cuma günü defnedilecek.