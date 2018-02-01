Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı

Kulüpler Birliği, Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlığıyla birlikte vakfın başkanlığını kaybetmesinin ardından dün yeni başkanını seçti

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Galatasaray Kulübündeki başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı.

Seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman (50), vakfın başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer aldı. Gümüşdağ, Fikret Orman'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğunu, Fenerbahçe Kulübünün ise çekimser oy kullandığı belirtti.

Gümüşdağ, Orman'ın yardımcılıklarını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in yapacağını aktardı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türk sporuna hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının 9. başkanı oldu.

İlk başkanlığını 2000 yılında İlhan Cavcav'ın yaptığı vakıfta Orman'dan önce 8 isim görev yaptı.

İlhan Cavcav'ın 3 farklı dönemde başkanlığını yürüttüğü vakıfta Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Önal, Göksel Gümüşdağ ve Dursun Özbek de başkanlık görevini üstlendi.