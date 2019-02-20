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FIFA elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor

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FIFA'nın elle oynamama kuralında değişikliklere gideceği belirtildi. Yeni Kurallara göre vücudun yarısından yukarısında elle oynamanın cezası var, ancak yarısından aşağısında elle oynama sayılmayacak

FIFA elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor
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Maç içinde elle oynama cezası, sürpriz bir kararla değişikliğe gidiyor. FIFA, elle oynama kriterlerinde değişiklik yapma kararı aldı.

Bild’in haberine göre FIFA, elle oynama cezasında ”niyet” sözünü kullanmak istemiyor. Bunun yerine ”doğal hareket” karar verici olacak. Yani, pozisyonda elin hareketi, bulunduğu yer ceza olup olmayacağına karar verecek.

SAAT YÖNÜNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Kollarınızı yatay olarak açıp saat olarak hayal ederseniz, eller saat 3 ve 9 yönde olması gerekiyor. Yeni kurala göre saat 3 ve 9’un yukarısında elle oynama, cezalandırılacak.

Eğer saat 3 ve 9 yönünde elle oynama olursa, kararı hakem verecek. Hakemler, böyle pozisyonlarda doğal hareket olup olmayacağına bakacak. Eğer saat 4 ve 8 yönünde topa elle hamlede bulunulursa ‘elle oynama’ kararı verilmeyecek.

”YENİ KARARLAR ÇOK KARMAŞIK”

Alman futbol hakemi Thorsten Kinhöfer, değişiklik hakkında ”FIFA’nın yeni kararları çok karmaşık geliyor. Daha kolay olabilirdi. Niyeti kanıtlamak zaten zordu, şimdi de doğal hareketi kanıtlamayı tartışacağız.

FIFA’nın 2 Mart tarihinde yeni kurallar doğrultusunda toplanacağı ve elle oynama konusunda kesin kararını vereceği belirtildi.

•10 İhlal

•11 İhlal

•12 İhlal

•1 İhlal

•2 İhlal

•3 Takdir hakemin

•9 Takdir hakemin

•4 Oyna, devam

•5 Oyna, devam

•6 Oyna, devam

•7 Oyna, devam

•8 Oyna, devam

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