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Esentepe takviye yapıyor

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Esentepe takviye yapıyor
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Esentepe hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlardan sonra takıma takviye yapıyor. Esentepe, stoper mevkisine daha önce Gençler Birliği'nde forma giymiş olan Zaid Moise'yi getiriyor. Kaleci Onur'un ayak parmağından sakatlanması üzerine Esentepe kaleci Ali Karal ile de sorunları çözüp, futbolcuyu takıma kazandırdı. Her 2 futbolcunun da bugün Erdal Barut Anı Turnuvası üçüncülük maçında Türk Ocağı'na karşı oynaması bekleniyor.

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