Esentepe'nin "Kılıç"ı keskin

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe, Pazartesi günü başlayacak olan Hatay kampı öncesinde, yeni transferlerle kadrosunu şekillendiriyor. Özellikle savunma hattına takviyeler yapan kırmızı beyazlılar, Eren ve Şahin'den sonra bu bölgeye 1 takviye daha yapıyor. Esentepe daha önce prensipte anlaştığı deneyimli stoper Mustafa Kılıç'ın transferini bugün bitirmeyi hedefliyor.
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