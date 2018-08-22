Esentepe'nin "Kılıç"ı keskin

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe, Pazartesi günü başlayacak olan Hatay kampı öncesinde, yeni transferlerle kadrosunu şekillendiriyor. Özellikle savunma hattına takviyeler yapan kırmızı beyazlılar, Eren ve Şahin'den sonra bu bölgeye 1 takviye daha yapıyor. Esentepe daha önce prensipte anlaştığı deneyimli stoper Mustafa Kılıç'ın transferini bugün bitirmeyi hedefliyor.